В США презентовали уникальные российские бриллианты

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноя — РИА Новости. Бриллиант "Династия" весом 51 карат — самый дорогой и прозрачный среди ювелирных украшений, когда-либо изготовленных в России, выставляется на аукцион 29 ноября. Мировой показ коллекции уникальных камней завершился в Нью-Йорке.

Презентация коллекции бриллиантов "Династия" компании "Алроса" прошла в Карнеги-холл и завершила мировое турне после показа в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Гонконге и Израиле.

Всего в коллекцию вошли пять произведений ювелирного искусства: кроме "Династии" это бриллианты Шереметев (16 карат), Орлов (5 карат), Воронцов (1,73 карата) и Юсупов (1,39 карата). Все они произведены из одного алмаза "Романов" весом в 179 карат. Уникальный кристалл был обнаружен в Якутии в октябре 2015 года. На его обработку ушло полтора года. В июне 2017-го вся коллекция была отправлена в Геммологический институт США, который подтвердил характеристики камней. Подобными качеством и чистотой обладают менее 3% бриллиантов в мире, отмечают в компании. "Это идеальные камни. Камней такого качества из России еще никогда не было", — сообщил РИА Новости директор "Бриллианты Алроса" Павел Винихин.

С этой коллекцией в компании рассчитывают вернуть российскому ювелирному делу прежнюю славу и популярность в мире. Неслучайно и ее название — в честь тех фамилий, которые внесли вклад в дело российских ювелирных традиций.

"Какое-то время было упущено. Российские ювелирные традиции были известны всему миру, в советское время прославилась так называемая российская огранка russian cut. В СССР действовали жесткие параметры, высокие стандарты огранки. Рынок это помнит. Нынешняя коллекция способна продолжить эти традиции", — отмечает Винихин.

Финальная точка турне "Династии" выбрана не случайно: сегодня Америка — самый большой рынок бриллиантов. Бриллианты "Династии" будут первыми выставлены на онлайн-аукцион Алроса 29 ноября.