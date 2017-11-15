В ДНР сообщили об обстреле пригорода Горловки из украинских "Градов"

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево в пригороде донецкой Горловки из РСЗО "Град", выпустив 80 снарядов, сообщили журналистам в среду в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня в 00 часов 40 минут ВСУ с направления Дзержинска (под контролем ВСУ — ред.) выпустили по району поселка Зайцево (под контролем ДНР) 80 реактивных снарядов из РСЗО "Град". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — сказал представитель командования ДНР.

Он отметил, что также обстрелу из тяжелой артиллерии подверглись окраины Донецка и город Докучаевск, по которым было выпущено более 20 снарядов.

"Данный обстрел ВСУ… говорит о намерении некоторых сил в Украине сорвать сегодня в Минске конструктивный диалог сторон по мирному урегулированию конфликта", — добавили в командовании ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.