Зимбабвийские военные опровергли слухи о госперевороте‍

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Военные Зимбабве заявили, что их действия в столице страны Хараре не являются "военным захватом правительства", их действия направлены против "преступников", сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

В ходе обращения представитель армии Зимбабве заявил, что действия военных направлены на "людей, которые совершали преступления, которые вызывают социальный и экономический" кризис в стране.

"Как только мы закончим свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло", — приводит телеканал заявление военных. Также в ходе телеобращения представитель армии заявил, что президент страны Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности.

Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.

В начале ноября 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.

В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.