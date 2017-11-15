В метро Сингапура при столкновении поездов пострадали более 20 человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в метро Сингапура, сообщает в среду телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, один из поездов врезался в стоящий состав. Всего в результате инцидента пострадали 23 человека.

"Служба гражданской защиты Сингапура (SCDF) осведомлена об инциденте рядом со станцией Joo Koon в 08.33 по местному времени (03.33 мск). SCDF занимается пострадавшими пассажирами, 23 человека были госпитализированы. Большинство из них имеют незначительные травмы", — говорится в сообщении службы в микроблоге в Twitter.

Как сообщил сингапурский метрополитен, авария произошла из-за "ошибки".