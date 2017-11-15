Депутат Рады рассказал о десятикратном росте цены на газ на Украине

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стоимость газа на Украине увеличилась в десять раз, заявил народный депутат, член партии "За життя" ("За жизнь") Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

"Было порядка 670 гривен. Сегодня — 6 800 грн", — посетовал украинский политик.

Кроме того, по словам депутата, в связи с подорожанием "голубого топлива" выросли цены и на коммунальные услуги, причем в 11 раз. Также стоимость электроэнергии увеличилась в пять раз.

Однако при этом, отметил Шуфрич, номинальные доходы граждан Украины существенно не выросли в соотношении с тарифами.