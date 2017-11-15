Посольство Британии в Зимбабве советует британцам оставаться дома

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Посольство Великобритании в Зимбабве рекомендует своим гражданам оставаться в дома в связи с событиями в столице страны Хараре.

"Из-за неопределенной ситуации в Хараре, в том числе из-за сообщений о необычных военных действиях, мы советуем британским гражданам в городе оставаться в безопасности дома/в помещении, пока ситуация не прояснится", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее с подобным обращением к своим гражданам выступило посольство США в Зимбабве.

Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.

Due to the uncertain situation in Harare, incl. reports of unusual military activity, we advise British nationals in the city to stay safely at home/indoors until the situation becomes clearer. Monitor this account for updates. — UKinZimbabwe (@UKinZimbabwe) 15 ноября 2017 г.

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.

В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.