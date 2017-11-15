Посольство Британии в Зимбабве советует британцам оставаться дома

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Посольство Великобритании в Зимбабве рекомендует своим гражданам оставаться в дома в связи с событиями в столице страны Хараре.
Ранее с подобным обращением к своим гражданам выступило посольство США в Зимбабве.
Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.
Due to the uncertain situation in Harare, incl. reports of unusual military activity, we advise British nationals in the city to stay safely at home/indoors until the situation becomes clearer. Monitor this account for updates.— UKinZimbabwe (@UKinZimbabwe) 15 ноября 2017 г.
В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.
В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.