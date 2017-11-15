МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 60% жителей Австралии проголосовали за легализацию однополых браков, свидетельствуют данные национального опроса, которые во вторник были опубликованы на сайте Australian Bureau of Statistics (ABS).

В ходе опроса австралийцам предложили ответить, поддерживают ли возможные изменения в законодательстве, которые бы позволили однополым парам вступать в брак. По результатам проведенного исследования, 61,6% опрошенных поддержали инициативу, 38,4% высказались против.

Всего в опросе приняли участие более 12,7 миллиона австралийцев, что составляет 79,5% от 16 миллионов жителей страны, имеющих право голоса.

"Высокий показатель участия намного превосходит ожидания", — заявил специалист по статистике Дэвид Калиш.

По данным СМИ, результат опроса должен привести к рассмотрению соответствующего законопроекта в парламенте. В свою очередь премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл пообещал, что принятие законопроекта возможно уже к Рождеству.