МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 60% жителей Австралии проголосовали за легализацию однополых браков, свидетельствуют данные национального опроса, которые во вторник были опубликованы на сайте Australian Bureau of Statistics (ABS).
Всего в опросе приняли участие более 12,7 миллиона австралийцев, что составляет 79,5% от 16 миллионов жителей страны, имеющих право голоса.
"Высокий показатель участия намного превосходит ожидания", — заявил специалист по статистике Дэвид Калиш.
По данным СМИ, результат опроса должен привести к рассмотрению соответствующего законопроекта в парламенте. В свою очередь премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл пообещал, что принятие законопроекта возможно уже к Рождеству.