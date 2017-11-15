Посольство в США прокомментировало расследование ФБР переводов МИД России

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что ФБР ведет расследование переводов МИД РФ — это свидетельство очередного нарушения международных норм американскими властями и неудачная попытка притянуть Россию к "внутриамериканским разборкам" вокруг выборов, сообщило в среду посольство РФ в США.

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что ФБР расследует переводы МИД РФ российским посольствам в десятках стран на сумму более 380 тысяч долларов с обозначением цели перевода "на проведение предвыборной кампании". Издание BuzzFeed никак не учло возможность, что речь шла о проведении голосования на выборах в Госдуму за рубежом, а намекает, что речь идет о "вмешательстве России в выборы в США". РИА Новости пока не располагает комментарием ФБР.

"Журналистам BuzzFeed мы даже благодарны за то, что они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами. И эта попытка искусственным образом притянуть Россию и посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась", — говорится в заявлении посольства.

"Со ссылкой на ФБР сообщают о расследовании "подозрительных" переводов МИД России в наши посольства по всему миру – "от Афганистана до Нигерии". "На проведение выборов". Упоминается обслуживающий посольство в Вашингтоне Citibank. Нас совершенно не удивляет, что во вселенной американского мейнстрима Россия и посольство России в Вашингтоне имеют единственной целью подорвать устои местной демократии. Теперь BuzzFeed вместе с ФБР и конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность посольства. Это новая американская норма", — говорится в заявлении.

Как заявили в посольстве, "выборы в Государственную Думу и выборы президента России мы проводили и будем проводить". "В соответствии с нашей Конституцией. В том числе для граждан России, находящихся за рубежом. По всему миру. В том числе в США. Если для их организации потребуются дополнительные средства, мы их получим из Москвы. Через Citibank. Или другой банк. Легально", — заявили в посольстве.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер и комитеты обеих палат конгресса ведут расследование предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. В России также опровергли обвинения во вмешательстве в выборы в США.