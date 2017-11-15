СМИ : в Зимбабве военные взяли под контроль здание телерадиокомпании

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Военные Зимбабве взяли под контроль здание государственной телерадиокомпании ZBC, сообщила в среду радиостанция Nehanda.
Ранее сообщалось, что власти Зимбабве усилили военную охрану главных правительственных объектов в столице страны Хараре. Военные окружили государственную телерадиокомпанию ZBC и устанавливают блокпосты на главных транспортных магистралях города. Усиленная охрана выставлена также возле президентского дворца.
Ранее западные СМИ сообщали, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники.
В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных.
В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.