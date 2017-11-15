Опрос показал, сколько американцев одобряют деятельность Трампа

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Более половины американцев считают, что Дональд Трамп не подходит на должность президента США, свидетельствуют результаты опроса Квиннипэкского университета в Коннектикуте.

На вопрос, подходит ли Трамп для своей должности, 57% респондентов ответили "нет", а 40% — "да". При этом 58% не одобряют деятельность Трампа на посту главы государства, 35% одобряют. Рекорд неодобрения был поставлен в этом опросе в августе — тогда 61% опрошенных не одобряли деятельность Трампа.

Опрошенные также не скупятся на негативные эпитеты в адрес Трампа: 65% говорят, что он не хладнокровен, 62% считают, что он не разделяет их ценности, 59% — что у него нет хороших лидерских качеств и что он не заботится о простых американцах. При этом 58% считают, что Трамп — твердый человек, а 55% считают его умным (не согласны с этим 41%).

У обеих политических партий в конгрессе рейтинг в нынешнем опросе еще хуже, чем у Трампа. Так, 79% респондентов не одобряют деятельность республиканцев в конгрессе, а работа демократов не нравится 63%.

Замдиректора социологического центра Квиннипэкского университета Тим Маллой заявил, что нынешний опрос — это "день сурка в Трампландии", имея в виду, что плохие рейтинги для Трампа повторяются из опроса в опрос.

При этом опрос может свидетельствовать о том, что Трамп, который возвращается в среду из большого турне по Азии, несколько успокоил американцев относительно ядерной угрозы КНДР. Сейчас КНДР считают непосредственной угрозой США 36% американцев против 48% месяцем ранее, когда Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын публично обменивались угрозами.

Опрос проводился среди 1577 избирателей 7-13 ноября. Статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.