Антироссийский документ: комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по Крыму

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.
Голосование
Большинство европейских государств и США проголосовали за документ. Против проголосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и некоторые другие страны.
Содержание проекта резолюции
Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Проект резолюции "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".
Позиция сторон
На заседании комитета выступил замглавы украинского МИД Сергей Кислица, который заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Он также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко заявил, что проект резолюции по Крыму может приблизить "возвращение" полуострова Киеву.
"Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человек, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.
Он отметил, что авторы документа описывают ситуацию на полуострове как некий вооруженный конфликт.
"Не для того ли это делается, чтобы попробовать создать псевдоюридические оправдания для военных провокаций и авантюр? Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", — подчеркнул российский дипломат.
Крымские власти подвергли документ критике. Вице-премьер полуострова Дмитрий Полонский заявил, что все претензии, касающиеся обучения на украинском и крымско-татарском языках не имеют каких-либо оснований, поскольку родители школьников в праве сам выбирать язык без дискриминации.
Присоединения Крыма
Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя.
Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем и референдум полностью соответствовал международному праву и Уставу ООН.
В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором называет Россию "страной-агрессором". Такие обвинения Киев выдвигает, утверждая, что Москва является стороной конфликта в Донбассе. Однако подкрепить подобные заявления с помощью каких-либо доказательств Украина так и не смогла. Российский МИД навал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва неоднократно повторяла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и не принимает участия в событиях в Донбасе. Также Россия отметила заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
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