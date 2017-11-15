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Антироссийский документ: комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по Крыму

03:1115.11.2017
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© AFP 2017 / Jewel SamadООН. Архивное фотоООН. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Голосование

Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan
Украина возмутилась статьей New York Times с картой российского Крыма‍
Россия запросила проведение голосования по документу. За украинский проект резолюции проголосовало 71 государство, 25 стран выступили против, еще 77 стран воздержались.

Большинство европейских государств и США проголосовали за документ. Против проголосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и некоторые другие страны.

Содержание проекта резолюции

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Проект резолюции "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Житель ДНР с флагом
© РИА Новости / Дэн Леви
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Документ призывают российскую сторону к выполнению 12 рекомендаций, в частности, принять меры, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма… бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Кроме того, проект резолюции призывает Россию обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа* экстремистской организацией. Помимо этого, в документе зафиксирован призыв к обеспечению "надлежащего и беспрепятственного доступа международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым".

Позиция сторон

На заседании комитета выступил замглавы украинского МИД Сергей Кислица, который заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Он также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко заявил, что проект резолюции по Крыму может приблизить "возвращение" полуострова Киеву.

Форум друзей Крыма в Ялте. 6 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В свою очередь представитель российской миссии при ООН раскритиковал позицию украинских властей. По его мнению, Украина стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции.

"Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человек, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.

Он отметил, что авторы документа описывают ситуацию на полуострове как некий вооруженный конфликт.

"Не для того ли это делается, чтобы попробовать создать псевдоюридические оправдания для военных провокаций и авантюр? Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", — подчеркнул российский дипломат.

Крымские власти подвергли документ критике. Вице-премьер полуострова Дмитрий Полонский заявил, что все претензии, касающиеся обучения на украинском и крымско-татарском языках не имеют каких-либо оснований, поскольку родители школьников в праве сам выбирать язык без дискриминации.

Вид на побережье Черного моря. Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала проект абсурдным, рассказав, что в Крыму не нарушают права человека, в отличие от Украины, где подобные нарушения происходят, как в Киеве, так и в других городах.

Присоединения Крыма

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя.

Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем и референдум полностью соответствовал международному праву и Уставу ООН.

В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором называет Россию "страной-агрессором". Такие обвинения Киев выдвигает, утверждая, что Москва является стороной конфликта в Донбассе. Однако подкрепить подобные заявления с помощью каких-либо доказательств Украина так и не смогла. Российский МИД навал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва неоднократно повторяла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и не принимает участия в событиях в Донбасе. Также Россия отметила заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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