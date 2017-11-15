Россия способствовала налаживанию межливийского диалога, пишут СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия выступила посредником во внутриливийском урегулировании и помогла наладить диалог между южными племенами Ливии и правительством национального согласия, базирующимся в Триполи, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на главу контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Льва Деньгова.
"Когда мы вели переговоры об оказании Россией гуманитарной помощи населению юга Ливии, представители племен, населяющих город Убари, обратились c просьбой посодействовать в налаживании диалога с правительством национального согласия", — сказал Деньгов.
По его словам, после этого члены российской контактной группы связались с представителями Файеза Сарраджа и "заручились их готовностью к переговорам".
В контактной группе газете сообщили, что "по результатам состоявшейся встречи ряд накопившихся противоречий удалось снять, стороны условились продолжить переговоры", а представители южных племен выступили перед ливийскими СМИ, поблагодарив Россию за оказанную поддержку.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.