Россия способствовала налаживанию межливийского диалога, пишут СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Россия выступила посредником во внутриливийском урегулировании и помогла наладить диалог между южными племенами Ливии и правительством национального согласия, базирующимся в Триполи, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на главу контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Льва Деньгова.

"О посредничестве представителей РФ во внутриливийском урегулировании "Ъ" рассказал глава контактной группы по Ливии (создана при Госдуме, координирует свою работу с МИДом и другими ведомствами) Лев Деньгов. По его словам, российским посредникам удалось на днях организовать переговоры вождей крупных племен — тубу и туарегов, контролирующих южный ливийский город Убари, и премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа", — пишет издание.

"Когда мы вели переговоры об оказании Россией гуманитарной помощи населению юга Ливии, представители племен, населяющих город Убари, обратились c просьбой посодействовать в налаживании диалога с правительством национального согласия", — сказал Деньгов.

По его словам, после этого члены российской контактной группы связались с представителями Файеза Сарраджа и "заручились их готовностью к переговорам".

В контактной группе газете сообщили, что "по результатам состоявшейся встречи ряд накопившихся противоречий удалось снять, стороны условились продолжить переговоры", а представители южных племен выступили перед ливийскими СМИ, поблагодарив Россию за оказанную поддержку.

"Факт посредничества России в диалоге между официально признанным правительством национального согласия и представителями южных племен свидетельствует о том, что обе стороны доверяют Москве", — отметил Деньгов.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.