В США республиканцы отозвали поддержку кандидата в сенаторы из-за скандала

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) отозвал поддержку кандидата в сенаторы от партии Роя Мура из-за обвинений в домогательствах, сообщило издание Politico со ссылкой на издание в партии.

По его данным, партийные структуры вышли из соглашения о финансовой поддержке кандидатуры Мура и отказали ему в поддержке добровольцами.

Ранее пять женщин обвинили Мура в том, что около 40 лет назад он приставал к ним, когда они были еще подростками. Мур категорически это отрицает и заявляет, что против него выступил с заговором вашингтонский истеблишмент. Республиканцы в сенате потребовали, чтобы Мур снял свою кандидатуру. Ни партия, ни сенат не имеют возможности заставить Мура снять кандидатуру. Однако сенаторы могут применить против него дисциплинарные меры после возможного избрания в сенат, вплоть до попытки изгнать его из числа сенаторов.

Неясно, имеют ли обвинения юридические последствия для Мура в связи со сроком давности.

В сентябре Мур выиграл республиканские праймериз в Алабаме, хотя его противника поддерживал президент Дональд Трамп. Выборы в сенат от штата должны состояться в декабре. Место сенатора стало вакантным после того, как сенатор Джефф Сешнс перешел на пост министра юстиции США.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.