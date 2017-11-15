СМИ: британские исследователи нашли "российский след" в Brexit

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Исследователи Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили более 400 якобы связанных с РФ аккаунтов в Twitter, которые использовались для публикации постов о Brexit, пишет газета Guardian.

Как пишет издание, по мнению ученых, 419 фейковых аккаунтов из 2752 заблокированных Twitter в США, использовались для оказания влияния на политику в Британии и якобы связаны с Агентством интернет-исследований, штаб-квартира которого находится в Санкт-Петербурге.

Газета Guardian также пишет о том, что с помощью одного из выявленных аккаунтов была совершена попытка разжечь антиисламские настроения во время теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Как заявил председатель парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дамиан Коллинс, российское агентство, по-видимому, пытается расколоть общество и дестабилизировать политику. По его мнению, компания Twitter должна рассказать комитету о том, как, по ее мнению, РФ пытается повлиять на политику в Британии.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей конгресса США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.