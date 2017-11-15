ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Использование химоружия на Ближнем Востоке является "обычным делом", в том числе террористами ИГ*, заявил спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

"Использование химического оружия уже сейчас является обычным делом на Ближнем Востоке, в том числе негосударственными субъектами", — сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute.

Форд отметил, что террористы ИГ* "регулярно использовали химические вещества… против своих противников на поле битвы в Сирии и Ираке", и "стремятся завладеть" новыми видами химоружия.

* Запрещенная в России террористическая организация