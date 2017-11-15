США выпустили предупреждения по кибератакам со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Власти США выпустили технические предупреждения по кибератакам против американских интересов, проводимым при участии правительства КНДР, говорится в сообщении на сайте министерства внутренней безопасности (МВБ) во вторник.

"МВБ и ФБР выпустили два технических предупреждения, в которых содержатся детали того, какие методы и инфраструктуру использует КНДР для нападения на СМИ, воздушное пространство и важнейшие сектора в США и по всему миру", — говорится в сообщении.

Как подчеркивается, "подозрительная киберактивность правительства КНДР, о которой говорится в этих предупреждениях, является частью долгосрочной кампании в киберпространстве в отношении правительства и граждан США". Отмечается, что МВБ тесно сотрудничает с заинтересованными сторонами для выявления подобных действий.

В предупреждениях, в частности, говорится об "используемой правительством КНДР вирусной программе, известной как Volgmer. Пользователям рекомендуется немедленно сообщать о случаях выявления данного вируса.

Также говорится о программе дистанционного управления под названием FALLCHILL. По данным МВБ и ФБР, правительство КНДР также использует ее для осуществления кибератак.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.