ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Уровень безопасности ядерного комплекса РФ может снизиться в связи с выходом Москвы из "двустороннего сотрудничества" с США по данным вопросам, заявил спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

"Мы видим, например, расширение ядерного оружия и материалов в Южной Азии, что может создать дополнительные сложности в поддержании контроля над ними. Кроме того, выход России из почти всех аспектов двустороннего сотрудничества по обеспечению безопасности ядерных материалов может привести к снижению безопасности на некоторых объектах российского ядерного комплекса", — сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute.

Форд отметил, что "Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой".

"Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы", — полагает представитель Белого дома.