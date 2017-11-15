США обеспокоены возможностью попадания ОМУ в руки террористов

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. США обеспокоены возможностью попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористов, американская администрация уделяет этому вопросу большое внимание, заявил спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

По его словам, администрация Трампа уделяет большое внимание вопросам предотвращения попадания оружия массового уничтожения в руки террористов.

"Мы должны оставаться гибкими, проявлять бдительность и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для предотвращения приобретения, распространения или использования ОМУ любыми субъектами, поскольку мы знаем, что существуют как государственные, так и негосударственные субъекты, которые стремятся разработать, приобрести или улучшить свои возможности по ОМУ", — сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute.

Форд отметил, что "международное сообщество сталкивается с реальными проблемами по недопущению попадания ядерного оружия, материалов и технологий в руки негосударственных субъектов в результате определенных современных тенденций".