ВИЛЬНЮС, 14 ноя — РИА Новости. Департамент по культурному наследию Литвы пытается прояснить ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов на вильнюсском Антакальнисском кладбище, по словам директора департамента Дианы Варнайте, перезахоронения не были до конца согласованы с госведомствами республики.

Глава литовского департамента по культурному наследию Диана Варнайте сообщила во вторник на брифинге в мэрии Вильнюса, что ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов ведомство изложило городскому муниципалитету, "предполагается, что останки были привезены в Вильнюс из Швенченского района организацией, объединяющей ветеранов времен Второй мировой войны "Забытые солдаты".

"К нам попала информация о том, что на участке Антакальнисского кладбища, для захоронений ветеранов времен Второй мировой войны оборудуется могила и устанавливается памятник не в соответствии с установленными правилами. Выяснилось, что могила оборудована несколько месяцев назад и памятник устанавливается с советский символикой", — сказала на брифинге Варнайте.

По ее словам, вопрос перезахоронения солдат не был согласован с министерством культуры. Она отметила, что на следующей неделе для выяснения ситуации будут вызваны представители организации "Забытые солдаты", а также полиция, которая оценит, "не нарушается ли запрет на демонстрацию советской символики". По словам главы департамента, появление могилы и памятника на вильнюсском кладбище якобы является информационной атакой против Литвы. "Я уверена, что это часть большой информационной атаки, направленной против Литвы. Я считаю, что это просто попытка увеличить в Вильнюсе число таких мест и таким образом укрепить наступление на наше государство", — добавила она.

По ее словам, департамент по культурному наследию сделает все, чтобы данный факт был оценен соответствующе. Закон, принятый в Литве в 2008 году, предусматривает, что советская и нацистская символика не могут использоваться, демонстрироваться и распространяться в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности, штраф от 144 до 289 евро.

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.