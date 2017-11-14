Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" состоится 27-28 ноября в Вене, заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев во вторник в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
"27-28 ноября в Вене встретятся все участники "Постоянного совещания по политическим вопросам…". Впервые за долгое время Приднестровье, Молдова, Россия, Украина и ОБСЕ, ЕС и США наконец-то вернутся за стол переговоров", — сказал Игнатьев.
"Сегодня мы можем ожидать, что это заседание пройдёт по широкому кругу тех вопросов, которые представляют актуальный интерес. И мы надеемся, что эта работа, которая будет проведена и которая ведется сегодня, она приведёт к каким-то конкретным результатам", — добавил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.