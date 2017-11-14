В результате стрельбы в Калифорнии погибли четыре человека

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Калифорнии возросло до четырех человек, еще четыре человека были госпитализированы, сообщает телеканал KRCA со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама. Неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы. Позднее сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка.

Как сообщил помощник шерифа Фил Джонстон, в результате стрельбы пострадали еще четыре человека, включая троих детей.

По данным телеканала, полиция осматривает несколько мест в самом здании школы и около нее в связи со стрельбой. Как сообщил Джонстон, стрелок "выбирал цели случайно". Он добавил, что более 100 представителей правоохранительных органов расследуют дело. Отмечается, что стрелок имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.