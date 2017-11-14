В результате стрельбы в Калифорнии погибли четыре человека

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Калифорнии возросло до четырех человек, еще четыре человека были госпитализированы, сообщает телеканал KRCA со ссылкой на местных чиновников.
Как сообщил помощник шерифа Фил Джонстон, в результате стрельбы пострадали еще четыре человека, включая троих детей.
По данным телеканала, полиция осматривает несколько мест в самом здании школы и около нее в связи со стрельбой. Как сообщил Джонстон, стрелок "выбирал цели случайно". Он добавил, что более 100 представителей правоохранительных органов расследуют дело. Отмечается, что стрелок имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.
Officials say there at least 100 law enforcement officers on scene of about 5 different sites where the shooter opened fire. pic.twitter.com/jschtwbfAb— Sara Stinson (@SaraStinsonNews) 14 ноября 2017 г.