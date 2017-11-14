Генпрокурор США рассказал, о чем говорил на встрече с Кисляком в 2016 году

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс во вторник на слушаниях в сенате рассказал, что в ноябре 2016 года на встрече с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком обсуждал Украину.

Сешнс в ноябре 2016 года был сенатором и поддерживал предвыборную кампанию нынешнего президента США Дональда Трампа.

В ходе слушаний в сенате Сешнса спросили, обсуждал ли он с Кисляком Украину. "Это не тот вопрос, который относился к предвыборной кампании", — ответил генпрокурор.

Тем не менее он тут же добавил, что действительно говорил с Кисляком об Украине.

"И произошло это потому, что накануне у меня в кабинете был посол Украины, который высказывал свои аргументы против РФ. И я поднял данный вопрос перед Кисляком", — пояснил Сешнс.

Кисляка, который работал послом РФ в США с 2008 года, на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

Кроме того, советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.