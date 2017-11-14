Верка Сердючка рассказала, зачем украинские артисты гастролируют в России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, рассказал в интервью журналу "Обозреватель" о своем отношении к предложению "лишить лицензии" артистов с Украины, выступающих в России.

Ранее в этом месяце президент Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий для российских артистов возможности гастролировать на территории Украины. Позже журналист Айдер Муждабаев призвал Верховную раду также заняться вопросом ограничения гастролей украинских артистов, которые "в период войны" выступают в России.

По словам Данилко, у Украины есть и более серьезные проблемы, чем гастроли артистов, которым надо "кормить коллективы, обеспечивать студии, выход материалов".

"Есть масса людей, а артисты тоже люди, которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу", — отметил он.

Певец отметил, что против гастролей в России выступают артисты, которых никуда не зовут. "Они и здесь не особо кому-то нужны, знаю тут парочку таких активистов", — пояснил Данилко.

Он заверил, что если на Украине все же примут закон, запрещающий гастроли граждан страны в России, он не собирается отменять свои концерты.

"Те мероприятия, о которых я говорю, — они настолько закрытые, это частные вечеринки, которые мне запретить никто не сможет. Это дни рождения, семейные праздники", — перечислил Данилко.

При этом он отметил, что полноценные "афишные" концерты были бы под вопросом, однако решение об их проведении должно оставаться на совести самих артистов.

Данилко добавил, что если от него потребуют публично признать Россию "агрессором", он "знает, что сказать", но пока предпочел бы промолчать о своей позиции на этот счет.