Глава немецкой разведки назвал Россию "неудобным соседом"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль призвал западных партнеров к готовности ответить на "потенциальную угрозу" со стороны России, но при этом отметил, что необходимо сохранить "тесные связи" с Москвой.

"В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности", — заявил Каль, выступая в Мюнхене. Его слова приводит газета Sueddeutsche Zeitung.

Каль добавил, что Россия вернулась на мировую арену и будет представлять собой "неудобного соседа". НАТО и страны Запада должны быть готовы "балансировать и сдерживать" эту угрозу, сказал он.

При этом, по словам главы ведомства, западным государствам необходимо сохранить "тесные связи" и каналы взаимодействия, отвечая на заинтересованность России в сотрудничестве.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс в то же время расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.