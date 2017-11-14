Российский сенатор прокомментировал заявления о мощи украинской армии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что заявления бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука о мощи украинской армии и ее возможности вернуть Донбасс подтверждают, что для Киева существует лишь одно решение конфликта на востоке страны — военное.

Ранее Кузьмук заявил, что украинская армия имеет достаточно сил, чтобы вернуть под свой контроль всю территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако, по его словам, для этого придется разрушить Донецк, Луганск и другие города региона.

"Такие заявления характеризуют настроения верхушки украинской элиты, которая думает не о возможности политического урегулирования ситуации на юго-востоке страны, не о выполнении минских соглашений. Для них одно решение ситуации на Донбассе — военное", — заявил Цеков РИА Новости во вторник.

При этом сенатор напомнил, что когда именно Кузьмук возглавлял военное ведомство Украины, в ходе военных учений над Черным морем был сбит пассажирский Ту-154. "И это были не первые стрельбы, когда страдали мирные граждане. В ходе сухопутных учений снаряды также попадали в жилые дома украинцев", — сказал сенатор. Цеков считает справедливым, чтобы те, кто повинен в истреблении своего же народа, пошли бы под суд, причем именно на Украине.

В 2001 году в ходе учений ПВО Украины ракетой комплекса С-200 был сбит российский пассажирский самолет Ту-154, следовавший по маршруту "Тель-Авив ─ Новосибирск". В результате погибли 78 человек ─ 66 пассажиров, большинство из которых граждане России и Израиля, и 12 членов экипажа. После катастрофы Кузьмук был отправлен в отставку с поста министра обороны Украины.