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В мире

На ГА ООН вынесли украинский проект резолюции по правам человека в Крыму

21:5214.11.2017
(обновлено: 21:54 14.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗдание ООН. Архивное фотоЗдание ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 14 ноя — РИА Новости. Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Визит норвежской делегации в Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
Норвежская делегация не нашла в Крыму фактов нарушения прав человека
Россия запросила проведение голосования по документу. Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. Среди проголосовавших за проект — большинство европейских стран и США, против — Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Госдуме назвали предвзятым доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму
Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию" выполнить 12 рекомендаций, в частности, принять меры, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма … бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Также зафиксирован призыв обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ) экстремистской организацией. Документ также призывает Россию обеспечить "надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым".

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил на заседании комитета, что ситуация в Крыму "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Представляя проект резолюции, он назвал его "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

Вид на город Судак в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов, в свою очередь, заявил, что делегация Украины пытается использовать тему поощрения прав человека "для продвижения своих политических установок". "Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человек, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.

Викторов обратил внимание, что авторы резолюции упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт". "Не для того ли это делается, чтобы попробовать создать псевдоюридические оправдания для военных провокаций и авантюр? Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", — подчеркнул российский дипломат.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Страны которые проголосовали против - их делегации были в Крыму и видели все своими глазами !!!
22:35
14.11.2017
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