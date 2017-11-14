В Калифорнии в начальной школе произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы в Калифорнии, в результате, по предварительным данным, погибли три человека, стрелка ликвидировала полиция, передает телеканал KCRA со ссылкой на помощника шерифа Фила Джонстона.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама.

"Мне известно, что несколько учащихся транспортировали (вертолетом) ", — уточнил Джонстон.

По данным телеканала, в связи со стрельбой полиция осматривает несколько мест в самом здании школы и около нее.

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