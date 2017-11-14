Порошенко провел встречу с главой Всемирного банка

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом группы Всемирного банка Джимом Ен Кимом, стороны обсудили реформы на Украине, сообщила во вторник пресс-служба украинского главы.

"Мы решительно настроены на продолжение реформ на Украине", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Как отмечается, президент Украины проинформировал главу ВБ о реализации судебной реформы, в частности формировании нового состава Верховного суда и создании антикоррупционного суда. Также украинский лидер отметил, что этой осенью приняты также важные законы по пенсионно, медицинской и образовательной реформе.

По данным пресс-службы, Порошенко призвал президента Всемирного банка взять под свой контроль помощь во внедрении составляющей медицинской реформы по обеспечению сельского населения Украины медицинскими услугами надлежащего уровня. В свою очередь, президент ВБ пообещал сделать все возможное для финансовой и технической поддержки реформ в медицинской и образовательной сферах.

Отмечается, что президент группы Всемирного банка высоко оценил состояние реализации реформ на Украине. "Я оптимистично настроен относительно будущего Украины", — цитирует его слова пресс-служба.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредитования.