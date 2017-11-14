Глава ВБ не услышал от Украины сроков создания антикоррупционного суда

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Глава Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что во время переговоров с представителями украинских властей так и не услышал от них сроков создания антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредитования.

"Я не слышал конкретную дату, когда это должно быть сделано. Первый месседж, который я готов сделать: весь мир, все инвесторы мира, все международные финансовые учреждения, все двухсторонние доноры ждут этого важного шага", — сказал Ким на брифинге во вторник по итогам визита в Киев.

По его словам, ВБ не может призвать инвесторов вкладывать деньги в Украину, пока не будет создано антикоррупционный суд.