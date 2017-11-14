Генпрокурор США заявил, что не обсуждал с Флинном свои контакты с Кисляком

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил во вторник, что не обсуждал с бывшим советником президента по национальной безопасности Майклом Флинном детали своих контактов с экс-послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Задавая вопрос на эту тему в ходе слушаний в юридическом комитете сената, одна из законодателей напомнила, что Флинн находится под следствием за контакты с иностранными правительствами, о которых он не сообщал.

"В 2016 году я встречался примерно с 25 послами. У меня была одна встреча с Кисляком в моем кабинете. Я не помню и не думаю, что обсуждал детали этих контактов с Флинном", — сказал Сешнс.

Он также сказал, что ему ничего неизвестно о том, встречались ли Флинн и Кисляк осенью прошлого года.

Послом РФ в США с 2008 года работал Сергей Кисляк. Его на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.