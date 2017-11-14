Армия Украины не соответствует реалиям современного боя, заявили в Госдуме

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинская армия на сегодняшний день не соответствует реалиям современного боя, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука о мощи украинских вооруженных сил.

Ранее Кузьмук заявил, что украинская армия имеет достаточно сил, чтобы вернуть под свой контроль всю территорию ДНР и ЛНР. Однако, по его словам, для этого придется разрушить Донецк, Луганск и другие города региона.

"Та военная техника, которая сегодня находится на вооружении украинской армии, не соответствует реалиям современного боя", — заявил Швыткин РИА Новости.

Депутат отметил, что Украине "должно быть постыдным делать подобные заявления даже теоретически".

"Даже в теории, говоря о разрушении ДНР и ЛНР, Украина углубляет ту пропасть, которая сегодня существует между одной частью страны и другой", — подчеркнул парламентарий.