Армия Украины не соответствует реалиям современного боя, заявили в Госдуме

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинская армия на сегодняшний день не соответствует реалиям современного боя, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука о мощи украинских вооруженных сил.
"Та военная техника, которая сегодня находится на вооружении украинской армии, не соответствует реалиям современного боя", — заявил Швыткин РИА Новости.
Депутат отметил, что Украине "должно быть постыдным делать подобные заявления даже теоретически".
"Даже в теории, говоря о разрушении ДНР и ЛНР, Украина углубляет ту пропасть, которая сегодня существует между одной частью страны и другой", — подчеркнул парламентарий.