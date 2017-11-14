США изучают разъяснения "Касперского" в связи с обвинением в кибершпионаже

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США изучают разъяснения "Лаборатории Касперского" в связи с запретом министерства внутренней безопасности (МВБ) на использование продукции компании американскими госучреждениями, сообщила представитель ведомства на слушаниях комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей конгресса.

"Мы получили ответ, юристы изучают его", — сказала представитель ведомства. Она уточнила, что "внушительный" по размеру документ от российской компании был получен в пятницу, 10 ноября, вечером. Она отказалась сообщить, удалось ли Касперскому развеять опасения США в отношении продукции компании.

Ранее в сентябре министерство внутренней безопасности предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

"Касперскому" была дана возможность до 3 ноября представить письменный ответ или оспорить решение МВБ. "Ведомство хочет обеспечить компанию возможностью предоставить действующему главе ведомства любые свидетельства, материалы или данные, которые могут иметь отношение к делу", — говорилось в сентябрьском распоряжении ведомства.

В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.