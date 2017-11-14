Преемник Виктории Нуланд прибыл с визитом на Украину

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл впервые прибыл с визитом на Украину, сообщила во вторник пресс-служба посольства США в Киеве.

"Добро пожаловать на Украину, заместитель госсекретаря США по вопросам Европы Уэсс Митчелл. Очередное проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", — говорится в сообщении посольства в Twitter

Митчелл — наиболее высокопоставленный представитель Госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО. На этом посту он стал преемником Виктории Нуланд, которая ушла в отставку десять месяцев назад с уходом администрации Барака Обамы. Кандидатура Митчелла была утверждена в конце сентября.