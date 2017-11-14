Преемник Виктории Нуланд прибыл с визитом на Украину

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл впервые прибыл с визитом на Украину, сообщила во вторник пресс-служба посольства США в Киеве.
Митчелл — наиболее высокопоставленный представитель Госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО. На этом посту он стал преемником Виктории Нуланд, которая ушла в отставку десять месяцев назад с уходом администрации Барака Обамы. Кандидатура Митчелла была утверждена в конце сентября.
Вітаємо в Україні заступника держсекретаря США з питань Європи Аарона Весса Мітчелла. Черговий вияв міцної підпримки Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та реформ України#SteadfastlyUnited pic.twitter.com/20W6Ztn0FD— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 14 ноября 2017 г.