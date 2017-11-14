ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США приветствует предложение "Лаборатории Касперского" раскрыть исходный код программного продукта и предоставить потенциально новую информацию, но считают это недостаточным, заявила во вторник помощник министра внутренней безопасности (МВБ) США Джанетт Мэнфра.
МВБ США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.
В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта.