ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США приветствует предложение "Лаборатории Касперского" раскрыть исходный код программного продукта и предоставить потенциально новую информацию, но считают это недостаточным, заявила во вторник помощник министра внутренней безопасности (МВБ) США Джанетт Мэнфра.

"Я слышала предложение раскрыть исходный код, но, хотя мы приветствуем возможность услышать от "Касперского" потенциально новую информацию… раскрытие кода, на мой взгляд, будет недостаточно", — сказала Мэнфра на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям палаты представителей конгресса США.

МВБ США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.

В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта.