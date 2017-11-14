Нападки Лагерфельда на Меркель спровоцировали скандал

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Немецкий модельер Карл Лагерфельд в эфире французского телеканала C8 обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что она пустила в Германию "заклятых врагов евреев".

"То, что я скажу, — ужасно, но нельзя убить миллионы евреев, а затем привести на их место миллионы их заклятых врагов, даже если между двумя этими событиями прошли десятки лет. Я знаю одного человека в Германии, который принял в семью молодого сирийца, а через четыре дня сказал, что холокост – величайшее изобретение немцев", — заявил Лагерфельд.

Слова модельера возмутили многих: несколько сотен человек подали на него официальные жалобы. Некоторые заявили, что шокированы услышанным, и посоветовали Лагерфельду держаться подальше от политики. Нашлись и те, кто хотя бы отчасти поддержал слова модельера.

Меркель неоднократно критиковали за ее миграционную политику после того, как она в 2015 году приняла решение впустить в страну сотни тысяч беженцев. В сентябре федеральный канцлер Германии заявила, что миграционный кризис двухлетней давности "не может и не будет повторен".