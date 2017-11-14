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Индия и Россия тратят на образование меньше остальных стран БРИКС

20:2214.11.2017
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© AFP 2017 / Fred Dufour / Pool Логотип БРИКС 2017. Архивное фотоЛоготип БРИКС 2017. Архивное фото
© AFP 2017 / Fred Dufour / Pool 

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Доля государственных расходов на образование среди стран БРИКС меньше всего – в России и Индии, тогда как больше всего госсредств на эти цели тратит ЮАР, говорится в результатах исследования ученых Российского университета дружбы народов (РУДН), поступившего в распоряжение РИА Новости.

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
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Специалисты РУДН изучили образовательные системы стран БРИКС, национальные приоритеты в развитии образования. Эксперты РУДН опирались на опыт АСЕАН, УНАСУР, НАФТА и ЕС, а также ЮНЕСКО и ОЭСР. Ученые разработали "Методику формирования единых показателей статистики образования в странах БРИКС", которая содержит анализ десятков показателей: численность выпускников всех уровней образования, чистый коэффициент охвата, соотношение числа учащихся к численности населения в этом возрастном диапазоне, данные об абитуриентах, средняя продолжительность обучения, коэффициент "учащийся/преподаватель" и другие.

"Существенно различается структура расходов на образование. Так, процент всех госрасходов, потраченных на образование, составил 20,6% в ЮАР, 16,3% — в Китае, 14,6% — в Бразилии, 12% — в России и 11,3% — в Индии, — говорится в результатах исследования.

Ученые отметили, что Россия расходует значительные ресурсы на дошкольное образование, а также, в сравнении с другими странами, — на высшее образование. Бразилия основные средства направляет на среднее школьное образование. Китай и Индия две трети расходов тратят на дошкольное, начальное и среднее образование.

При этом доля расходов от ВВП в России и Индии также ниже всех – 3,8%. Больше всего этот показатель также в ЮАР – республика тратит на образование 6,1% от ВВП. Расходы Бразилии составляют 5,9%, Китая — 4%.

Другие показатели

Кроме того, исследование показало, что в странах БРИКС также отличается число учащихся, которые приходятся в стране на одного учителя. Так, например, самые большие по численности классы начальной школы в ЮАР и Индии — здесь на каждого учителя приходится 32 ученика, в то время как в Китае этот показатель составляет всего 16 учащихся. В России и Бразилии на каждого педагога приходится в среднем по 21 ученику.

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
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Что касается высшего образования, то университеты стран БРИКС показали за последние годы положительную динамику в международной конкурентоспособности вузов. Так, в международных рейтингах 2016/17 лидером стал Китай: 52 вуза – в рейтинге Times Higher Education, 33 – в QS World University Rankings. Россию в международном рейтинге THE представили 24 вузами, в QS — 22.

Исследование также показало, что Бразилия, Россия, Индия и Китай выпускают более половины инженеров в мире. При этом для Бразилии, Индии и ЮАР до сих пор актуальна задача повышения грамотности населения, преодоление социального и расового неравенства. Для Китая и России в свою очередь приоритетны "информатизация" образования, а также качественное преобразование университетской системы.

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