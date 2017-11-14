Экс-глава Минобороны Украины оценил шансы Киева на возвращение Донбасса

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Украинская армия имеет достаточно сил, чтобы вернуть под свой контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, однако для этого придется разрушить Донецк, Луганск и другие города региона, в результате чего пострадают мирные жители, считает экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук.

"Украинская армия… может выйти на границу с Россией. По потенциалу и мощи мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие города. Там есть мирные жители, это наше население, и они оттуда никогда не уйдут, потому что им не дадут", — заявил Кузьмук во вторник в эфире украинского телеканал ZIK