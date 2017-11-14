Пентагон отверг обвинения Минобороны в адрес США в поддержке ИГ*

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Представитель коалиции полковник Райан Диллон заявил, что обвинения Минобороны РФ в адрес США об оказании помощи ИГ* "бездоказательны" и "абсолютно ложные".

"Бездоказательны, неточны и полностью ложные", — сказал Диллон, комментируя сообщение Минобороны РФ о сотрудничестве коалиции с боевиками ИГ*. По мнению Диллона, РФ это делает для того, чтобы "отвести внимание от тех вызовов", с которыми страна сталкивается в Сирии.

"Я видел сообщения, что некоторые из картинок были взяты из видео-игр", — сказал Диллон на брифинге в Багдаде, который транслировал Пентагон.

Минобороны РФ заявило, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим в районе аль-Букемаля, является "объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне".

Документ сопровождался фотоматериалами. Ряд СМИ обратил внимание, что на них изображена компьютерная графика. Теперь Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства по действиям возглавляемой США коалиции в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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