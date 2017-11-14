Преподаватели рассказали о задержанном в Эстонии юном "агенте ФСБ"

ТАЛЛИН, 14 ноя – РИА Новости. Sputnik Эстония пообщался с представителями эстонского вуза, где обучался задержанный по подозрению в сотрудничестве с ФСБ двадцатилетний россиянин Алексей Васильев.

Васильев учился в городе Кохта-Ярве на программиста. Когда 4 ноября он, как обычно, возвращался домой в Кингисепп, его задержали на пограничном пункте в Нарве. Эстонский суд постановил взять его под арест. В Полиции безопасности сообщили, что юношу подозревают в подготовке киберпреступления против государственных учреждений республики и сотрудничестве с ФСБ России.

Руководитель пресс-службы Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета (ВК ТТУ) Анна Кальюсаар сказала Sputnik Эстония, что в колледж не поступало официального сообщения из правоохранительных органов об аресте студента этого учебного заведения Алексея Васильева.

Пресс-секретарь подтвердила, что действительно на первом курсе этого расположенного в Кохтла-Ярве колледжа числится студент из России Алексей Васильев, поступивший летом на бюджетное отделение по специальности "автоматизация производства".

"Обычный студент, ходил на лекции, как все", — сообщила Кальюсаар.

Давать дальнейшие комментарии в колледже отказались.

Корреспондент Sputnik Эстония пообщался с Андреем Гончаровым, преподавателем Силламяэского профессионального училища, которое в 2016 году закончил Алексей Васильев.

"Был обычным учащимся, ничем не отличался от других", — пояснил Гончаров.

Он усомнился в том, что бывший студент училища был способен пойти на совершение преступления против эстонского государства.

"Вряд ли то, что ему инкриминируется, верно", — заявил Гончаров.

В свою очередь, мать Алексея Васильева — жительница российского Кингисеппа Елена Песовец — рассказала, что ее сын всегда учился хорошо, в школе и училище был на хорошем счету, а в Эстонию поехал, чтобы получить диплом европейского образца.

Она сообщила, что хочет как можно скорее навестить сына в арестантском доме в Эстонии, но на оформление документов, включая загранпаспорт, уйдет полтора месяца.

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