МИД назвал безответственным заявление британского премьера о России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес России, с которыми выступила премьер Великобритании Терезы Мэй, носят безответственный и безосновательный характер, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Накануне Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже, хакерских атаках и вмешательстве в выборы в разных странах. При этом она добавила, что Лондон не хотел бы оставаться в постоянной конфронтации с Москвой и что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира.

Представитель МИД отметила, что на этот раз Россия по шкале "угроз мировому сообществу" ставится уже не вровень с другими вызовами, а на первое место.

"При этом Великобритания делает заявку на глобальное лидерство в деле сдерживания России, как выразилась Тереза Мэй, для защиты существующего миропорядка", — отмечается в комментарии.

Этот набор тезисов Мэй не нов, но главное, что их объединяет, — безответственный и безосновательный характер обвинений, считают в МИД.

"Идея защиты глобального порядка особо цинично звучит из уст главы именно британского кабинета. Достаточно вспомнить агрессивные действия Британии в Ираке и Ливии, которые привели отнюдь не к укреплению международного права, а к жертвам и страданиям миллионов людей и дестабилизации целых регионов. При этом Лондон демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути того самого международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берется защищать", — указала она.

По словам официального представителя МИД, британское общество переживает сейчас не лучшие времена в связи с выходом из Европейского Союза и внутренним расколом.

"Вполне понятно, что для отвлечения общественного внимания нужен внешний враг, коим выбрана Россия. Это не может не вызывать сожаления, особенно в условиях, когда британским интересам с учетом амбиций страны по превращению в "Глобальную Британию" отвечала бы многовекторная, прагматичная и эффективная внешняя политика. Такой курс открыл бы Соединенному Королевству дополнительные возможности на новых быстрорастущих рынках, а также укрепил бы его позиции в мире за счет развития диалога с другими странами. Выбранный же Лондоном путь конфронтации явно не поможет реализации заявленных целей" — заключила она.