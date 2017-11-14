КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине призывает правительство страны отстранить от должности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталью Корчак на время проведения расследования о взяточничестве.
"Transparency International Украина призывает кабинет министров Украины отстранить от исполнения обязанностей на время проведения расследования о злоупотреблениях служебным положением председателя НАПК Наталью Корчак", — говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Национальное агентство по предотвращению коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физических, так и юридических лиц.