КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International на Украине призывает правительство страны отстранить от должности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталью Корчак на время проведения расследования о взяточничестве.

Ранее экс-руководитель департамента НАПК Анна Саламатина заявила о случаях фальсификации руководством и членами НАПК результатов проверок деклараций чиновников ради личного обогащения, а также политической "расправы". Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по подозрению руководства и членов НАПК во взяточничестве.

"Transparency International Украина призывает кабинет министров Украины отстранить от исполнения обязанностей на время проведения расследования о злоупотреблениях служебным положением председателя НАПК Наталью Корчак", — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физических, так и юридических лиц.