Исследование: в Швеции мужчины-мигранты все чаще начинают торговать собой

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Швеции, достигшей серьезных успехов в области гендерного равенства, проститутками все чаще становятся мужчины-мигранты. К такому выводу пришла национальная федерация сексуального просвещения страны, сообщает Sputnik.

Как рассказала сексолог организации Сузанн Ларсдоттер, сам феномен проституции обнажает проблему общества, где у мужчин и женщин, независимо от их сексуальной ориентации, должны быть равные права.

Даже в шведском обществе жертвами рынка сексуальных услуг считаются в основном молодые девушки и женщины. Если же проституцией занимаются представители сильного пола, их никто не считает пострадавшей стороной: якобы они таким образом "выражают свою сексуальность", да еще получают за это деньги.

Ларсдоттер подчеркнула, что вокруг этой темы слишком много заблуждений и стереотипов. Именно поэтому необходимо тщательнее изучать проблемы мужской проституции: изучить обстоятельства, при которых молодые гомосексуалисты, трансгендеры и особо уязвимая часть шведского общества – мигранты – начали торговать телом.

Издание отмечает, что в 2015 году в Швецию прибыли 35 тысяч беженцев. Спустя некоторое время несколько сотен (а по другим данным, и тысяч) мигрантов просто исчезли из поля зрения властей.

Как пояснила журналистам глава Национального совета Швеции по делам беженцев Санна Вестрин, множество молодых афганцев, опасаясь депортации, "уходят в подполье". Они связываются с криминальным миром и зачастую попадают к сутенерам. По ее словам, как бы тяжело им ни приходилось, они все равно считают, что это лучше жизни, которая ожидает их на родине.