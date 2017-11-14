Премьер Косово заявил о планах вступления в НАТО до 2020 года

БЕЛГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Глава правительства самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил во вторник, что ожидает вступления Приштины в НАТО до 2020 года, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Харадинай выступил днем в Приштине на конференции "НАТО и западные Балканы — региональная динамика и глобальные вызовы безопасности".

"Косово имеет вооруженную защиту и хочет как можно скорее вступить в НАТО. Ожидаю, что до 2020 года Косово присоединиться к самой мощной военной организации в мире", — цитирует телеканал премьера.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил в сентябре, что полноценные вооруженные силы непризнанного государства будут сформированы в сотрудничестве с НАТО и США до конца текущего года.

Тачи вынужден был отозвать в апреле из парламента закон о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Внесение соответствующих изменений в конституцию непризнанного государства требовало согласия не менее двух третей из 120 депутатов, чему противились депутаты от оппозиции и партии нацменьшинства "Сербский список". Попытка Тачи провести трансформацию другим путем — через расширение полномочий СБК посредством обычного закона столкнулась с международным противодействием, в том числе — России, ЕС и США.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.