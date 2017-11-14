Премьер Косово заявил о планах вступления в НАТО до 2020 года

БЕЛГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Глава правительства самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил во вторник, что ожидает вступления Приштины в НАТО до 2020 года, передает Радио и телевидение Косово (РТК).
Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Харадинай выступил днем в Приштине на конференции "НАТО и западные Балканы — региональная динамика и глобальные вызовы безопасности".
"Косово имеет вооруженную защиту и хочет как можно скорее вступить в НАТО. Ожидаю, что до 2020 года Косово присоединиться к самой мощной военной организации в мире", — цитирует телеканал премьера.
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил в сентябре, что полноценные вооруженные силы непризнанного государства будут сформированы в сотрудничестве с НАТО и США до конца текущего года.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.