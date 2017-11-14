В ДНР обвинили силовиков в обстреле северных окраин Донецка

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли из артиллерии крупного калибра и танка северные окраины Донецка, выпущено около 16 снарядов, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Обстрелу из тяжелого вооружения подверглась территория ДНР. Так, в 17.40 ВСУ выпустили около десяти снарядов, предположительно калибром 152 миллиметра, в направлении Ласточкино (населенный пункт в пригороде к северу от Донецка, под контролем украинских силовиков — ред.) – Вольво — Центр (северные окраины Донецка — ред.), а также произвели шесть танковых выстрелов в направлении Пески – Жабичево", — сказал представитель ДНР.

На место обстрела выехали машины скорой помощи, информация о жертвах и разрушениях уточняется, добавил он.