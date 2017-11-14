Глава Минюста США пообещал изучить возможность расследования против Клинтон

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава минюста США Джефф Сешнс в ходе слушаний в конгрессе пообещал изучить обращение законодателей с просьбой о повторном расследовании против экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон по поводу использования ею личного адреса для служебной переписки.
"Да вы можете на это рассчитывать, господин председатель. Это будет сделано без политики, прозрачно и должным образом", — сказал Сешнс, отвечая на вопрос, рассмотрит ли минюст запрос законодателей о повторном расследовании, и могут ли они надеяться, что это будет сделано "честно".
Ранее скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах через собственные частные сервера. За это ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и их потенциальной утечке иностранным хакерам. В рамках расследования она передала около 30 тысяч писем с личного сервера в распоряжение властей, но удалила еще столько же, заявив, что они носили частный характер.
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".