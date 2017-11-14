Глава Минюста США пообещал изучить возможность расследования против Клинтон

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава минюста США Джефф Сешнс в ходе слушаний в конгрессе пообещал изучить обращение законодателей с просьбой о повторном расследовании против экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон по поводу использования ею личного адреса для служебной переписки.

"Да вы можете на это рассчитывать, господин председатель. Это будет сделано без политики, прозрачно и должным образом", — сказал Сешнс, отвечая на вопрос, рассмотрит ли минюст запрос законодателей о повторном расследовании, и могут ли они надеяться, что это будет сделано "честно".

Ранее скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах через собственные частные сервера. За это ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и их потенциальной утечке иностранным хакерам. В рамках расследования она передала около 30 тысяч писем с личного сервера в распоряжение властей, но удалила еще столько же, заявив, что они носили частный характер.

Глава ФБР Джеймс Коми сообщил, что оснований для уголовного преследования Клинтон нет, но за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено из-за обнаружения новых писем. За два дня до выборов Коми заявил, что эта находка не изменила позицию ФБР, что де-факто означало закрытие дела.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".