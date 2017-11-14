МВД ЛНР обнаружили в Луганске тайник с гранатометами и боеприпасами

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД самопровозглашенной Луганской народной республики изъяли из найденного в Луганске тайника два гранатомета и более 100 единиц боеприпасов, сообщили РИА Новости во вторник в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

"11 ноября 2017 года в дежурную часть обратился житель Луганска. Мужчина сообщил о том, что в лесополосе, расположенной в районе улицы Тенистой в Луганске, он обнаружил боеприпасы", — рассказали в ЦВО.

По данным МВД, на место выехали оперативные группы, которые обнаружили и изъяли среди прочего гранатомет РПГ-18, гранатомет РПГ-22, два выстрела ВОГ-17, гранаты, электродетонаторы, патроны различного калибра и тротиловую шашку весом 200 граммов.

"Всего было изъято более 100 единиц боеприпасов, изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Обстоятельства дела выясняются", — сообщил собеседник агентства.