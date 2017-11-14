Суд начал рассматривать апелляцию на меру пресечения сыну главы МВД Украины

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 2 ноября 2017

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 2 ноября 2017

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на меру пресечения в виде личного обязательства, определенную судом первой инстанции сыну главы министерства внутренних дел Украины Александру Авакову.

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал Авакову-младшему меру пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, он должен носить электронный браслет, однако в тот момент не нашлось свободных устройств.

"Мы просим, чтобы было удовлетворено ходатайство, которое было подано в суд первой инстанции", — сказал перед заседанием прокурор Василий Крычун во время общения с журналистами, которое транслировало агентство "УНН".

Он также напомнил, что САП просила суд первой инстанции избрать Авакову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 5 миллионов гривен залога.