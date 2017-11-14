Дутерте пообещал убить любого, кто будет распространять наркотики в стране

МАНИЛА, 14 ноя – РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что убьет любого, кто будет распространять наркотики в его стране.

"Если вы будете разрушать мою страну, я вас убью, не сомневайтесь в этом. Если вы будете разрушать молодежь – наш единственный ресурс, потому что мы очень бедные", — сказал Дутерте на пресс-конференции по итогам 31-го саммита АСЕАН, отвечая на вопрос о борьбе с наркотиками.

"Я вам говорю, что это будет война до конца моего президентства, до конца моих дней", — пообещал он.

Избранный в мае 2016 года на президентский пост Дутерте выступил полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и с теми, кто распространяет наркотики. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей, а также в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.