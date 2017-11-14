Порошенко прокомментировал заявления о коррупции в украинских ведомствах

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал информационной войной последние заявления о взятках в Национальном агентстве по предотвращению коррупции и обвинения представителей администрации президента.

Ранее во вторник экс-руководитель департамента Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Анна Саламатина заявила, что НАПК занимается фальсификацией проверок электронных деклараций чиновников, а его деятельность контролирует администрация президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) позже сообщило, что возбудило уголовное дело по подозрению руководства и членов НАПК во взяточничестве.

"Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", — написал во вторник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Национальное агентство по предотвращению коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физическими, так и юридическими лицами.