Таллинцы поддержат пикетом борьбу за русское образование в Латвии

ТАЛЛИН, 14 ноя – РИА Новости. В Таллине пройдет пикет солидарности в защиту русского образования в Латвии. Об этом Sputnik Эстония сообщил член правления объединения "Российские соотечественники Европы" Сергей Чаулин.
По мнению Чаулина, жители Таллина, которым удалось отстоять право трех гимназий на полноценное русскоязычное обучение, должны поддержать русских Латвии в борьбе за право учиться на родном языке.
Такая же акция поддержки пройдет и в соседней Литве, что докажет солидарность русского населения стран Балтии, рассказал Чаулин.
"Нельзя допустить разделения и дробления русских за пределами России, чтобы их не "добили" в правовом отношении поодиночке", — заявил он.
"Заявленная цель нашего марша — напомнить властям о содержании второй статьи Конституции Латвии, которая гласит, что власть в стране принадлежит народу. Русские и русскоязычные жители — часть народа Латвии, и мы имеем право самим решать, на каком языке учить наших детей", — говорится в заявлении общественной организации.
С 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.
В стране один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного.
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