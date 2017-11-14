Таллинцы поддержат пикетом борьбу за русское образование в Латвии

ТАЛЛИН, 14 ноя – РИА Новости. В Таллине пройдет пикет солидарности в защиту русского образования в Латвии. Об этом Sputnik Эстония сообщил член правления объединения "Российские соотечественники Европы" Сергей Чаулин.

Пикет состоится в четверг, 16 ноября, в 16:00 у здания посольства Латвии в Эстонии. В этот день в Риге пройдет марш в защиту русскоязычного образования под лозунгом "Свет против тьмы".

По мнению Чаулина, жители Таллина, которым удалось отстоять право трех гимназий на полноценное русскоязычное обучение, должны поддержать русских Латвии в борьбе за право учиться на родном языке.

Такая же акция поддержки пройдет и в соседней Литве, что докажет солидарность русского населения стран Балтии, рассказал Чаулин.

"Нельзя допустить разделения и дробления русских за пределами России, чтобы их не "добили" в правовом отношении поодиночке", — заявил он.

По сообщению Sputnik Латвия, Рижская дума не согласовала проведение марша 16 ноября и не предложила изменить место акции, время, количество участников либо формат мероприятия. Ввиду этого Штаб защиты русских школ Латвии, который является организатором марша, заявил, что считает запланированную акцию в Риге де-факто согласованной.

"Заявленная цель нашего марша — напомнить властям о содержании второй статьи Конституции Латвии, которая гласит, что власть в стране принадлежит народу. Русские и русскоязычные жители — часть народа Латвии, и мы имеем право самим решать, на каком языке учить наших детей", — говорится в заявлении общественной организации.

Соорганизатор марша, Русский союз Латвии, призвал участников акции пройти по темным улицам Риги с яркими фонариками, символически подчеркивая лозунг мероприятия "Свет против тьмы! Просвещение против мракобесия!".

С 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В стране один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного.

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